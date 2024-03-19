Зеленский надеется на начало переговоров о вступлении в ЕС в июне текущего года

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 19 марта, выразил надежду на начало переговоров о вступлении в Евросоюз его страны в июне текущего года, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Готовимся к заседанию Европейского совета. И к важным европейским решениям в этом году. Экономическим, в частности, по продолжению либерализации торговли Украины с Евросоюзом – это один из жизненно важных элементов нашей устойчивости».

«В частности, для нас на Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры по членству Украины начались в июне, без задержек. И это будет правильный политический сигнал, что Европа достаточно крепкая и точно не подвергнется российскому давлению», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube