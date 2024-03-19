В Верховной раде заявили, что насильная мобилизация на улицах является причиной иска в ЕСПЧ

Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук во вторник, 19 марта, заявил, что применение территориальными центрами комплектования (ТЦК) (военкоматами) силы во время мобилизации мужчин на улицах является предметом иска в Европейский суд по правам человека, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В эфире национального телемарафона Камельчук сказал: ««Паковка» мужчин военкомами на улицах – это предмет иска в международный суд по правам человека. Призывники не имеют достаточной мотивации воевать, когда их запихивают в мобилизационные автобусы против их воли. Мы живем в правовом государстве! Ребята, которые воюют на фронте, скажут, что такие парни, мобилизованные с применением силы, не мотивированы. Таких в принципе невозможно заставить нормально воевать. И вообще, они могут еще и других подставить».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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