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Среда, 20 марта 2024, 02:02 мск

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В Верховной раде заявили, что насильная мобилизация на улицах является причиной иска в ЕСПЧ

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук во вторник, 19 марта, заявил, что применение территориальными центрами комплектования (ТЦК) (военкоматами) силы во время мобилизации мужчин на улицах является предметом иска в Европейский суд по правам человека, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В эфире национального телемарафона Камельчук сказал: ««Паковка» мужчин военкомами на улицах – это предмет иска в международный суд по правам человека. Призывники не имеют достаточной мотивации воевать, когда их запихивают в мобилизационные автобусы против их воли. Мы живем в правовом государстве! Ребята, которые воюют на фронте, скажут, что такие парни, мобилизованные с применением силы, не мотивированы. Таких в принципе невозможно заставить нормально воевать. И вообще, они могут еще и других подставить».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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