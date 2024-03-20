В ЛНР сообщили о прибытии в Харьков говорящих по-польски военных

Говорящие по-польски военнослужащие прибыли на территорию одного из промышленных предприятий в Харькове. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, около 30 военных с оружием и вещевым имуществом приехали в Харьков на гражданском автобусе. «Бойцы между собой общаются на польском языке», – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Марочко отметил, что группа военных прибыла в Харьков, чтобы сменить украинскую военизированную охрану на промышленном предприятии. В настоящее время идет передача объекта и ознакомление с поставленными задачами, добавил он.

Эксперт при этом указал, что ранее на территории этого же предприятия были выявлены системы ПВО западного образца.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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