В Киеве сообщили о бюджетных потерях от блокады границы польскими фермерами

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в среду, 20 марта, заявил, что из-за блокады польскими фермерами переходов на украинско-польской границе бюджет Украины в марте недополучит 6,5 миллиарда гривен (166 миллионов долларов), – сообщают украинские СМИ.

В эфире общенационального телемарафона Гетманцев сказал: «В марте мы недополучим 6,5 миллиардов гривен поступлений в бюджет за счет таможни. Еще большие убытки у бизнеса. Если сократился грузопоток через границу, это наносит ущерб бизнесу в виде задержек в поступлении тех или иных материалов для приготовления продукции, в реализации изготовленной продукции».

Другой депутат Верховной раду Ярослав Железняк накануне заявил, что из-за блокады на границе с Польшей в феврале бюджет Украины недополучил 7,7 миллиарда гривен (почти 198 миллионов долларов).

Между тем, сегодня утром польские фермеры намерены полностью блокировали движение всех автобусов и фур через пункт пропуска на польско-украинской границе «Медыка – Шегини».

В сообщении Государственной пограничной службы Украины говорится: «Ориентировочно до 20:00 будет полностью приостановлен пропуск грузовиков и автобусов. В то же время, не будут пропускать и легковые автомобили. Однако для данной категории транспорта на смежной стороне есть возможность объезда митингующих».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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