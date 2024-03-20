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Среда, 20 марта 2024, 22:02 мск

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В Киеве решили отказаться от мобилизации полумиллиона человек

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мобилизации 500 000 человек, о чем ранее заявляли Генштаб и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, нет никакой необходимости, – сообщает в среду, 20 марта, Bloomberg Television.

В интервью агентству Шмыгаль сказал: «Количество новых мобилизованных 500 000 человек, о чем говорилось ранее, может быть меньше. Эта цифра корректируется, учитывая вооружение, поступающее от союзников, а так же происходящие на передовой изменения».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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