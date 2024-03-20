Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что китайские дипломаты не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Россией и нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, – сообщает украинский телеканал «Рада».

В эфире телеканала Данилов сказал: «Что касается Ли Хуэя, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет, мы не позволим никому без воли нашего народа что-то решать. …Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте».

«Я не понимаю, кто может нашей территорией, нашими землями разбрасываться, потому что какому-то (оскорбительно намеренно исковеркал имя Ли Хуея, – прим. ред.), прошу прощения, как там его фамилия, или еще кому-то это решать», – заявил украинский спецслужбист

Напомним, что спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами по вопросу российско-украинского конфликта.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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