На Украине появится село Шампань и город с именем гитлеровского пособника

Украинский народный депутат Роман Лозинский в среду, 20 марта, заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития и градостроительства переименует поселок Надеждовка в Одесской области в Шампань, а Червонограду во Львовской области будет присвоено имя гитлеровского пособника Андрея Шептицкого, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в соцсетях Лозинский написал: «Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании 109 населенных пунктов в Украине в рамках деколонизации и дерусификации. Среди них пять городов и 104 села (поселка)».

Как сообщают Страна.ua, «комитет, кроме прочего предлагает переименовать: Павлоград Днепропетровской области – в Матвеев, Синельниково Днепропетровской области – в Роднополье, Червоноград Львовской области – в Шептицкий (в честь главы Украинской греко-католической церкви в 1900-1944 годах), Надеждовку Одесской области – в Шампань».

Следует отметить, что во время оккупации нацистами Киева Шептицкий написал письмо Гитлеру, в котором митрополит униатской церкви говорил: «Как глава Украинской греко-католической церкви, я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре – Киевом!»

В 1943 году Шетицкий благословлял создание дивизии СС «Галичина»*. В честь этого события во всех храмах Украинской греко-католической церкви служили торжественные молебны.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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