Украинские власти сообщили об утреннем ракетном ударе по Киеву

Три волны взрывов прогремели ранним утром в четверг в Киеве. В украинской столице объявлялась воздушная тревога и работала система ПВО, передают украинские СМИ.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате утренних взрывов повреждения получили два предприятия в Подольском районе. Подробности он не привел. Позднее он написал в своем телеграм-канале, что в Подольском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

По свидетельству очевидцев, сильные взрывы произошли в нескольких районах Киева, передает ТАСС. Из центра города виден столб черного дыма.

Тем временем Киевская городская военная администрация сообщила, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Воздушные силы ВСУ заявили о запуске по Киеву ракет «Кинжал». Власти утверждают, что силы ПВО Украины «уничтожили примерно тридцать ракет, в том числе и баллистические». Воздушная тревога в столице длилась почти три часа, передает издание «Суспільне».

Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы произошли в Житомирской и Ровенской областях.

В свою очередь российские военные телеграм-каналы сообщили, что ВКС России сегодня провели массированную ракетную атаку по тыловым районам сосредоточения и стратегическим объектам ВСУ на Украине. Отмечается, что серии взрывов прогремели в Киеве, а также в Киевской, Ровненской и Житомирской областях.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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