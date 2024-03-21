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Четверг, 21 марта 2024, 20:53 мск

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Яценюк потребовал от спикера Палаты представителей США «дать зеленый свет» согласованию помощи для Киева

Яценюк возле «Европейского вала». Фото: antikor.com.ua

Председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк в четверг, 21 марта, потребовал от спикера Майка Джонсона «дать зеленый свет» согласованию пакета помощи Киеву в размере 61 миллиард долларов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе выступления Яценюк сказал: «Мой месседж Конгрессу Соединенных Штатов и лично спикеру Майку Джонсону. Я тоже был спикером. Господин спикер, мир смотрит на вас. Вы – верный христианин, господин спикер, значит, Господь также на вас смотрит. Смотрит украинский народ. Украина имеет очень мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Так дайте зеленый свет!»

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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