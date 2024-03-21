Зеленский поблагодарил НАТО за «моральную поддержку»

Президент Украины Владимир Зеленский на встречи в Киеве с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром поблагодарил альянс за моральную поддержку и попросил дополнительные системы ПВО, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы главы киевского режима, в частности, говорится: «Президент Украины проинформировал председателя Военного комитета о первоочередных оборонных потребностях Сил обороны и отдельно отметил насущную необходимость дополнительных систем ПВО».

«Спасибо вам за первый визит в Украину. Это серьезный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка со стороны НАТО и государств – членов альянса, прежде всего, очень важна для морального состояния наших бойцов и гражданских украинцев. Мы очень ценим то, что можем рассчитывать на вас», – заявил Зеленский председателю Военного комитета НАТО.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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