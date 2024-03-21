Зеленский укорил Европу за недостаточные поставки снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского Совета в четверг, 21 марта, выступая видеосвязи, заявил, что Европа могла бы дать больше снарядов, иначе это унизительно для нее самой, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Благодарю за создание Фонда помощи Украине объемом пять миллиардов евро и за поддержку инициативы Чехии по закупке снарядов для наших солдат. К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой должно быть унизительно для Европы, в том смысле, что Европа может дать больше. И сейчас крайне важно это доказать».

Кроме того, Зеленский традиционно пожаловался на недостаток систем ПВО и попросил Европу защитить украинские города.

«Имеющихся в Украине систем ПВО недостаточно, чтобы защитить территорию страны. И дело не в сотнях систем, а в достижимом количестве. Вы все знаете, какие шаги необходимо предпринять. Я призываю вас помочь защитить наши города», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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