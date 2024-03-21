Украинский военком обвинил России в срыве мобилизации

Спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Истомин на брифинге в четверг, 21 марта, в срыве мобилизации на Украине виновата Россия – из-за ее действий произошел рост недоверия к представителям ТЦК (украинским военкомам, – прим.ред.), – сообщает РБК-Украина.

В ходе своего выступления Истомин сказал: «С помощью фейков, интерпретаций и манипуляций создаются и наполняются месседжи. Например, «ТЦК – коррупционеры», «ТЦК похищают людей», «ТЦК бьют людей на улицах, что в помещениях ТЦК», «ТЦК отправляют людей сразу на фронт». Подобные фейки начали встречаться гораздо реже, впрочем, некоторые граждане продолжают в них верить. В то же время месседжи провоцируют недоверие к военнослужащим и представителям ТЦК. Это, со своей стороны, вызывает конфликты при проверке документов. Конфликтные ситуации являются проявлением того, что одна часть общества идет против другой. Происходит раскол общества. Это одно из главных направлений работы российских ИПСО».

Следует напомнить, что на брифинге 5 марта, Истомин заявлял следующее: «Многим украинцам, которых сейчас призывают в рамках мобилизации, просто нужен толчок. Не раз слышал от них, что сами они не шли, но повестку ждали. Даже бывают такие случаи, когда военнообязанные просят выписать им повестку».

Полтава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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