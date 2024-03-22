На Днепровской ГЭС прогремели несколько взрывов

На Днепровской ГЭС после нескольких взрывов начался пожар. В Днепропетровской области Украины наблюдаются массовые отключения электричества. В украинском минэнерго назвали атаку по энергосистеме «самой масштабной» за последнее время.

По данным «Укргидроэнерго», зафиксирован удар по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В компании заверили, что угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе контролируемая. На месте работают аварийные службы.

Как уточняют местные СМИ, машинные залы ДнепроГЭС разрушены, но сама плотина повреждений не получила. Движение транспорта по дамбе перекрыто.

Тем временем, в Днепропетровской области Украины из-за повреждений на объектах генерации, передачи и распределения электроэнергии ввели экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное для восстановления света в домах жителей региона.

В минэнерго Украины назвали атаку по энергосистеме «самой масштабной» за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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