Ради соответствия с законодательством ЕС Киев повышает акцизы на топливо

Правительство Украины в пятницу, 22 марта, объявило о повышении акцизов на моторное топливо «для приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении украинского кабмина говорится, что на уровень ЕС акцизы будут выходить постепенно в течение четырех лет, начиная со второй половины текущего года.

Наиболее сильно увеличится акциз на дизельное топливо – почти в 2,5 раза. С 139,5 грн за тысячу литров до 177,60 до конца этого года и затем до 330 к 2028-му. Акциз на бензин увеличится с 213,5 грн в первом полугодии 2024 до 242,60 – во втором и постепенно до 359 грн в 2028 году. Сжиженный газ – с 52 до 55,60 и затем до 70 грн.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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