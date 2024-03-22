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Пятница, 22 марта 2024, 20:18 мск

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Зеленский пожаловался на западных партнеров за нехватку систем ПВО

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 марта, на Ставке верховного главнокомандующего после массированной ракетной атаки России на энергообекты страны пожаловался на отсутствие поставок систем ПВО от западных партнеров, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем каждый день и по этому направлению. ...Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук доложили о работе ПВО в эти два дня».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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