В Одессе частично пропал свет и встал транспорт после удара дронов

ВС РФ нанесли удары беспилотниками по целям в Одессе в ночь на понедельник, 25 марта, сообщили украинские военные. В результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура. Часть Одессы обесточена, уточнил глава областной администрации Олег Кипер.

В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры власти Одессы приняли решение приостановить работу трамваев и троллейбусов. «Городской электротранспорт сегодня не работает», – сообщается в телеграм-канале горсовета.

Ночью в Одесской и Николаевской областях объявлялась воздушная тревога.

Утром в понедельник силы обороны юга Украины сообщили, что после ночной атаки БПЛА в Николаеве и Одессе были повреждены два объекта энергетики. Речь идет об электроподстанциях, уточнили в «Укрэнерго». «Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки», – говорится в сообщении компании.

Одесса, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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