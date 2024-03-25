В Киеве прогремела серия мощных взрывов

В Киеве прогремели несколько сильных взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. Мощный взрыв раздался в том числе в районе аэропорта Жуляны. В городе объявлена воздушная тревога. В украинской столице также сработали средства ПВО, пишет «Страна.ua».

Очевидцы сообщили ТАСС, что три сильных взрыва прогремели в центре Киева и еще несколько взрывов с разницей в 10 секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе города.

Сообщения о взрывах в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он призвал горожан пройти в укрытие. По данным градоначальника, в Печерском районе разрушено нежилое трехэтажное здание. Городская военная администрация сообщила о прилете в многоэтажное нежилое здание.

Воздушные силы Украины утверждают, что сбили над Киевом две российские баллистические ракеты. Другие подробности не приводятся.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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