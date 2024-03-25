В Киеве призвали к разрыву отношений с Белоруссией

Межфракционное объединение (МФО) в Верховное раде «За Демократическую Беларусь!» в понедельник, 25 марта, выступило с призывом к правительству Украины разорвать дипломатические отношения с «режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко», – сообщает украинское издание LIGA.net.

В комментарии порталу глава комитета по внешней политике Верховной рады Александр Мережко заявил: «Наше МФО «За Демократическую Беларусь!» призывает правительство Украины и правительства демократических государств разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Украина, прежде всего, рассматривает Беларусь как соучастника российской агрессии и не признает Лукашенко как легитимного президента. Поэтому, Украина может разорвать дипломатические отношения с Беларусью».

«В то же время стоит взвесить все аргументы, в том числе относительно того, насколько угроза расторжения дипломатических отношений является сдерживающим фактором для режима Лукашенко. Возможно, дипломатические отношения между странами остаются неким сдерживающим фактором, чтобы Лукашенко не оказал полную поддержку российской агрессии», – добавил украинский депутат.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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