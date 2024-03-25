Киевский режим готовится мобилизовать украинцев с 18 лет

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в понедельник, 25 марта, заявил, что в новом законопроекте об ужесточении мобилизации предусмотрена мобилизация украинцев с 18 лет, – сообщает украинское издание «Новости.LIVE».

В комментарии изданию Разумков сказал: «В законопроекте прописано, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК (военкоматы, прим. ред.) смогут его мобилизовать в 19 лет. …В законопроект заложена откровенная ложь, которая подрывает доверие к власти. Принятие нормы о мобилизации с 18 лет грозит уничтожением генофонда государства. Хотелось бы услышать позицию Минобороны».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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