Кулеба снова выпрашивал системы ПВО «Patriot» у Борреля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 25 марта, во время телефонного разговора с Верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем просил срочно прислать на Украину системы ПВО «Patriot», – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Кулеба написал: «Украина сейчас является единственной страной в мире, которую почти ежедневно атакуют баллистическими ракетами. Поэтому «Patriot» должны быть сейчас здесь, на Украине, а не оставаться в местах, где ракетная угроза нулевая. Мы с Боррелем обсудили шаги, которые ЕС может сделать, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить больше Patriot и других систем ПВО».

Со своей стороны Боррель также в соцсети Х (экс-Twitter) о разговоре Кулебой написал: «Сейчас как никогда важно увеличить военную помощь ЕС и ускорить поставки, и призвать к ответу Путина за заявления о роли Украины в московских терактах в прошлую пятницу».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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