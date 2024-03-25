На Украине призвали отправлять уклонистов в «концлагеря и штрафбаты»

Командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов в понедельник, 25 марта, заявил, что украинцам, уклоняющимся от мобилизации, «место в концлагерях и штрафбатах», – сообщает украинское издание Страна. ua.

На своей странице в одной из соцсетей украинский боевик написал: «Уклонист – это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет. Не стоит на учете, не работает официально, умышленно не проживает по месту регистрации или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, убегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК. Уклонистам место в концлагерях и штрафбатах».

«Народные депутаты, которые не принимают законы, чтобы закрыть дыры для уклонистов и начать преследовать их по закону – тоже уклонисты», – добавил Маслов.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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