Президент Украины Владимир Зеленский сам виноват в неспособности обеспечить свои войска оборонительными сооружениями против наступления российских военных, поэтому он не имеет права обвинять Запад в своих неудачах, – сообщает во вторник, 26 марта, The Economist.

В публикации британского издания, в частности, говорится: «У Зеленского нет особых оправданий задержкам со строительством оборонительных укреплений, особенно после того, как летом прошлого года русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями. При этом, президент Зеленский лишь в ноябре объявил о начале масштабного строительства оборонительных сооружений с привлечением, как инженерных войск, так и гражданских подрядчиков».

«Украина не имеет права обвинять в своей неспособности противостоять российскому наступлению только Запад, поскольку она сама не подготовилась. Они не только не набрали новых солдат, но и не обеспечили их позиции укрытиями», – пишет The Economist.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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