Уволенный Зеленским глава СНБО Данилов может стать послом Украины в Норвегии

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* во вторник, 26 марта, заявил, что уволенный сегодня, 26 марта, с поста Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов будет назначен послом в Норвегию, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Гончаренко* написал: «Данилов идет в послы. Отправится в Норвегию».

Ранее сегодня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова и назначил на вакантное место Александра Литвиненко, который. возглавлял внешнюю разведку Украины.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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