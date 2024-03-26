российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 марта 2024, 19:49 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киев намерен в текущем году получить от ЕС 16 миллиардов евро

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. по итогам встречи с делегацией Европарламента заявил, что в рамках программы Ukraine Facility Киев рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году €16 млрд финансовой поддержки, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение €16 млрд в текущем году».

Следует отметить, что на Украине в 2024 году запланирован рекордный дефицит бюджета в размере $43,9 млрд, большую часть которого киевский режим рассчитывает покрыть за счет помощи западных стран.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Экономика,