Киев намерен в текущем году получить от ЕС 16 миллиардов евро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. по итогам встречи с делегацией Европарламента заявил, что в рамках программы Ukraine Facility Киев рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году €16 млрд финансовой поддержки, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение €16 млрд в текущем году».

Следует отметить, что на Украине в 2024 году запланирован рекордный дефицит бюджета в размере $43,9 млрд, большую часть которого киевский режим рассчитывает покрыть за счет помощи западных стран.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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