У Зеленского назвали увольнение Данилова кадровой ротацией для «динамизации процессов»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 26 марта, назвал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) обычной кадровой ротацией ради «динамизации процессов», – сообщает украинское издание LIGA.net.

В комментарии изданию Подоляк сказал: «Это обычные кадровые ротации. Вместо Алексея Данилова секретарем СНБО становится Александр Литвиненко. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду, потому что мы находимся на соответствующих этапах войны, и каждый этап нуждается в динамизации процессов».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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