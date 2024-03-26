Зеленский назвал увольнение Данилова с поста Секретаря СНБО «перезагрузкой системы управления государством»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 26 марта, заявил, что увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) является «перезагрузкой системы управления государством» и анонсировал обновление киевской госсистемы «на всех направлениях», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Но, об этом позже».

«Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко совместит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые стоят перед Советом нацбезопасности и обороны. Ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы на всех направлениях будет продолжено», – добавил Зеленский.

Ранее сегодня украинский лидер подписал указы об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначении на эту должность главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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