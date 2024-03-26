российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2024, 00:02 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинскому ВПК не хватает рабочих из-за компании по мобилизации

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Управляющий одним из украинских оружейных заводов Ярослав Дзера заявил, что из-за мобилизации стало очень сложно найти квалифицированных рабочих на предприятие по производству боеприпасов, – сообщает во вторник, 26 марта, агентство Associated Press.

В комментарии агентству Дзера сказал: «Пожалуй, самым серьезным препятствием для увеличения производства является нехватка рабочей силы. Мне трудом удается набирать и удерживать квалифицированных работников, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях».

«Украинские оружейные заводы сталкиваются с целым рядом проблем: от несоответствия меняющимся потребностям командиров на поле боя до собственной уязвимости перед ударами российских ракет дальнего радиуса действия», – пишет Associated Press.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Экономика,