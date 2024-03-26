Украинскому ВПК не хватает рабочих из-за компании по мобилизации

Управляющий одним из украинских оружейных заводов Ярослав Дзера заявил, что из-за мобилизации стало очень сложно найти квалифицированных рабочих на предприятие по производству боеприпасов, – сообщает во вторник, 26 марта, агентство Associated Press.

В комментарии агентству Дзера сказал: «Пожалуй, самым серьезным препятствием для увеличения производства является нехватка рабочей силы. Мне трудом удается набирать и удерживать квалифицированных работников, не в последнюю очередь потому, что многие из них были мобилизованы для участия в боевых действиях».

«Украинские оружейные заводы сталкиваются с целым рядом проблем: от несоответствия меняющимся потребностям командиров на поле боя до собственной уязвимости перед ударами российских ракет дальнего радиуса действия», – пишет Associated Press.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube