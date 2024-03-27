На восстановление Харьковской ТЭЦ Украине потребуются годы

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов на брифинге в среду, 27 марта, заявил, что после массированной российской атаки, произошедшей неделю назад, на восстановление ТЭЦ-5 в Харькове потребуются годы, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с местными журналистами Синегубов сказал: «Конечно, мы должны думать над восстановлением ТЭЦ-5, но это не завтра, не через месяц и не через два. На это уйдут годы, это точно. Потому что разрушения очень серьезные. Кроме того, наряду с восстановлением таких крупных предприятий мы должны думать об альтернативе. Ряд проектов уже есть, мы должны реализовывать их до следующего отопительного сезона».

Следует отметить, что Харьковская ТЭЦ-5 является одной из крупнейших на Украине, она способна нести электрическую нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час.

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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