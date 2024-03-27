В Киеве уволили высокопоставленного чиновника за наличие гражданства России

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) в среду, 27 марта, сообщила, что руководитель ведомства Роман Игнатов подал в отставку в связи с обнаружением у него российского гражданства, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении пресс-службы ВККСУ говорится: «27 марта 2024 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление председателя комиссии Игнатова Романа Николаевича об увольнении его с должности члена ВККСУ по собственному желанию».

«Роман Игнатов был назначен на должность члена Комиссии из числа судей решением Высшего совета правосудия1 июня 2023 года, а 6 июня 2023 года члены Комиссии избрали его Председателем ВККСУ», – добавили в ведомстве.

В свою очередь, украинское издание «Закон и бизнес» пишет, что Игнатов был вынужден подать в отставку в связи с тем, что «спецслужбы Украины разоблачили в наличии российского гражданства председателя ВККСУ».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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