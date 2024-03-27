Бывший украинский президент раскритиковал повышение акцизов на топливо

Экс-президент Украины, глава украинской партии «Европейская солидарность», Петр Порошенко на брифинге в среду, 27 марта, призвал киевские власти отменить запланированное повышение акцизов на бензин и дизтопливо, поскольку это станет ударом по рядовым украинцам, которым «денег хватает только на коммунальные услуги и еду», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления бывший украинский президент сказал: «Сейчас наше правительство пытается прикрыться директивами Европейского Союза, в которых якобы говорится об обязательствах поднять акцизы на топливо до европейского уровня. Но это неправда, потому что такие требования существуют только в отношении государств-членов ЕС, к тому же они имеют право имплементировать эти нормы в течение 10 лет. Но, как нам стало известно, правительство приняло соответствующее решение, и но уже проголосовано».

«Такие решения должны приниматься не подковерно, а только после тщательного обсуждения с экспертами и бизнесом, чтобы минимизировать негативные последствия. Потребительская корзина украинца существенно уменьшилась. Денег хватает в основном на коммунальные услуги и еду», – добавил Порошенко.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube