В Запорожье дроны уничтожили два вагона с боеприпасами для ВСУ

Российская армия в ночь 28 марта ударила беспилотниками по железнодорожному составу с боеприпасами для украинских войск в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, удар нанесен во время выгрузки вооружений и боеприпасов в районе одной из железнодорожных станций в черте Запорожья. В результате, по данным Рогова, разнесено не менее двух вагонов. «Долгое время была слышна вторичная детонация», – уточнил он (цитата по РИА «Новости»).

Как отметил Рогов, успешная атака ВС РФ дронами-камикадзе «Герань» в Запорожье позволит сорвать снабжение противника на передовой линии фронта.

Ранее сегодня издание «Страна.ua» сообщило, что «транспортная инфраструктура» подверглась удару в Запорожье.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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