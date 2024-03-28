Армия России подбила 14 единиц бронетехники ВСУ, включая Abrams

Российские бойцы уничтожили более 650 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники противника в зоне СВО за сутки. ВС РФ заняли более выгодное положение на трех направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения войск РФ улучшили свое положение по переднему краю на Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях. «Южная» группировка разбила противника около Красногоровки, Часова Яра, Клещеевки и Спорного в ДНР. ВСУ лишились более 370 человек, танка, двух боевых бронемашин, самоходки Krab польского производства, двух гаубиц Д-30 и двух орудий М119 производства США.

Группировка ВС РФ «Центр» сумела не только продвинуться вперед, но и успешно отразила семь контратак штурмовых групп противника под Тоненьким, Бердычами и Первомайским в ДНР на Авдеевском направлении. Уничтожены до 95 боевиков, три танка, в том числе один Abrams производства США, две БМП, две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла огневое противнику под Урожайным и Старомайорским в ДНР и ликвидировала до 145 украинских военных.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 30 военных ВСУ, танк, три БМП и самоходку «Гвоздика» в районе Синьковки и Строевки Харьковской области.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» ликвидировала до 40 военных, три ББМ, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 около Работино Запорожской области и Михайловки Херсонской области.

Зак сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили скопление боевиков и техники ВСУ в 107 районах. Средства ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник и сбили 26 снарядов РСЗО HIMARS производства США и Vampire производства Чехии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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