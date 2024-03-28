Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его вооруженные силы не готовы к защите от крупного российского наступления, которое он ожидает в конце мая или в июне, – сообщают в четверг, 28 марта, западные СМИ.

В интервью CBS News глава киевского режима сказал: «ВСУ сложно бороться с Россией, потому что ее артиллерия дальнобойнее нашей. Украина же испытывает огромный дефицит и в артиллерии, и снарядах к ней. У нас не хватает патронов, артиллерийских снарядов, много других разных вещей. …Хотя нашим войскам до сих пор удавалось сдерживать россиян, но от нового крупного российского наступления, ожидаемого нами в ближайшие месяцы, они защищаться не готовы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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