На одесском пляже взорвалась противокорабельная мина

Силы обороны Юга Украины в четверг, 28 марта, сообщили, что на одном из пляжей Одессы взорвалась противокорабельная мина, которую штормом выбросило на берег, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале украинских военных, говорится: «К одному из пляжей города море вынесло противокорабельную мину. Из-за штормовой погоды ее выбросило на берег, где она и взорвалась. Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется».

«Напоминаем! Минная опасность моря очень высока. Время от времени волны выбрасывают к побережью подобные опасные сюрпризы, которые несут серьезную угрозу жизни и здоровью», – добавили в Силах обороны Юга Украины и напомнили, что «на Николаевщине, в прибрежной полосе Днепро-Бугского лимана было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с минно-взрывной ампутацией нижних конечностей».

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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