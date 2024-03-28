Зеленский призвал увеличить расходы на разведку

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении призвал Министерство финансов увеличить расходы на Службу внешней разведки, чтобы повысить ее эффективность, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Служба внешней разведки Украины должна стать более активной в выполнении ее институциональных задач. С другой стороны, работа такой организации не может быть дешевой, и это сейчас задача для правительства в целом. И Министерству финансов нужно искать финансовую основу для работы нашей разведки. Надо расширить ее финансирование под конкретные проекты, конкретные цели и в целом под развитие системы внешней разведки».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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