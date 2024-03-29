Сырский пообещал новое наступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинское командование намерено подготовить резервы для нового наступления.

«Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника… сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», – сказал главком в интервью «Укринформу». По его мнению, способность Запада увеличить поставки оружия для ВСУ станет залогом успеха нового наступления украинской армии.

Сырский также заявил, что ситуация для украинских сил на определенных направлениях в зоне боевых действий остается «напряженной, но контролируемой». Он признал, что российская армия имеет шестикратное преимущество по выпущенным артиллерийским и минометным снарядам, и добавил, что у России сохраняется преимущество в живой силе.

Кроме того, по словам главкома ВСУ, Россия значительно нарастила активность авиации, применяет КАБы (корректируемые авиационные бомбы – прим. ред.), которые разрушают украинские позиции. Украинская армия максимально использует преимущество по дронам, добавил Сырский, отметив при этом, что ВС РФ «пытаются догнать нас в этом эффективном виде оружия».

Главком ВСУ также заявил, что «после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил» запрос на мобилизацию 500 тыс. человек был «существенно сокращен». «Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей… Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах», – заявил Сырский. Он отметил, что «высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части» позволил аудит тыловых частей.

Напомним, начавшееся в июне прошлого года контрнаступление ВСУ закончилось полным провалом. Украинские войска не смогли преодолеть даже первую линию оборону ВС РФ и понесли крупные потери. По данным Минобороны РФ, за время контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч человек убитыми и ранеными.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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