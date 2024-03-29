ВС РФ уничтожили почти 800 украинских боевиков за сутки

Подразделения ВС РФ уничтожили почти 800 украинских боевиков и 13 единиц бронетехники за сутки. Российские бойцы смогли занять более выгодные позиции на трех направлениях в зоне СВО, следует из данных Минобороны РФ.

Группировки ВС РФ успешно отразили 13 попыток противника атаковать их позиции. На Купянском направлении российские бойцы из «Западной» группировки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ около Тернов в ДНР и уничтожили до 30 военных, самоходки Krab польского производства, «Гвоздика» и «Акация», самоходную пушку «Гиацинт-С», гаубицу Д-20.

На Авдеевском направлении группировка ВС РФ «Центр» успешно отбила восемь контратак противника в районе Первомайского, Новгородского, Тоненького и Бердычей в ДНР и смогли улучшить положение по переднему краю. Киевский режим лишился более 305 боевиков, трех боевых бронемашин, самоходки PzH 2000 производства ФРГ, двух гаубиц Д-30, станции РЭБ «Буковель-AD».

«Южная» группировка войск тоже заняла более выгодные рубежи, разбив противника под Белогоровкой в ЛНР, Андреевкой, Антоновкой, Курдюмовкой, Красногоровкой, Николаевкой и Часова Яра в ДНР на Донецком направлении. Потери ВСУ составили более 300 человек, танк, пять ББМ, в том числе бронетранспортер М113 производства США, две гаубицы Д-20 и британскую L-119, орудие Д-30, станцию РЭБ «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение, разбив противника около Малиновки Запорожской области, Макаровки и Урожайного в ДНР. Российские бойцы под Приютным отразили контратаку штурмовой группы теробороны и уничтожили до 90 боевиков, станцию РЭБ «Нота».

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» ликвидировала до 70 украинских военных, два танка, две БМП, самоходку «Гвоздика» и гаубицу Д-20 в районе Работино Запорожской области, Золотой Балки и Ивановки Херсонской области.

За сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300, скопления боевиков и военной техники ВСУ в 131 районе. Средства ПВО сбили 175 украинских беспилотников и 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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