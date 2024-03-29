российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 марта 2024, 19:38 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Киеве заявили о «непростой ситуации» в энергосистеме Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительств в пятницу, 29 марта, заявил, что в результате российских ракетно-дроновых атак в энергосистеме страны сложилась непростая ситуация, в связи с чем приходится импортировать электричество из стран Европы, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Сегодня ночью россияне совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку против энергетики нашей страны. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. …Сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. Снова атака была направлена ​​как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас снизить потребление электроэнергии»

«Чтобы энергосистема работала стабильно, Украина импортирует электричество из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы», – добавил украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Украина,