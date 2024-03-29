В Киеве рассказали о потерях участников зернового рынка и грузоотправителей в Одесском регионе

Заместитель директора департамента коммерческой работы «Укрзализницы» (железная дорога, – прим ред.) Валерий Ткачев на совещании с участниками зернового рынка в пятницу, 29 марта, заявил, что из-за воздушных тревог в Одесском регионе простой участников зернового рынка и грузоотправителей составили около пяти суток, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления представитель украинских железных дорог сказал: «Если умножить эти пять дней на объем среднесуточной выгрузки, то можно увидеть, что потери составляют около семи тысяч вагонов. Кроме того, перебои в работе портов Большой Одессы привели к увеличению накопления вагонов в 6,9 раза – до 8772 единиц».

«За последнюю неделю сократился объем среднесуточной выгрузки зерновых в одесских портах – на 41 вагон, до 1408 единиц в сутки. Снизилась и выгрузка зерновых в портах Дуная на семь вагонов до 102 единиц в сутки», – добавил Ткачев.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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