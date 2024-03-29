Зеленский пожаловался не перспективы отступления «шаг за шагом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что, если Конгресс США не разблокирует военную помощь Киеву, ВСУ придется вернуться назад и отступать «шаг за шагом, маленькими шагами», – сообщает в пятницу, 29 марта, The Washington Post.

В интервью американскому изданию глава киевского режима сказал: «Если нет поддержки США – значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. А это значит, что мы будем отступать шаг за шагом. Маленькими шагами. …Для обороны линии фронта украинским военным нужно 8000 артиллерийских снарядов в день, но у нас в наличии есть только 2000 снарядов. Поэтому нам придется вернуться назад, сделав линию фронта короче. В противном случае россияне могут прорваться в большие города».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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