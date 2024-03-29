При оформлении загранпаспорта у украинцев будут требовать военный билет

Депутат Верховной рады Федор Вениславский в пятницу, 29 марта, заявил, что согласно новому закону о мобилизации для выявления уклонистов у украинцев при оформлении нового загранпаспорта будут требовать военно-учетный документ, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя закон о мобилизации, Вениславский, в частности, сказал: «Человек, находящийся за границей, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. Однако мы не стали привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг. Также есть вероятность того, что уклонистам за неявку в ТЦК (военкомат, – прим.ред.) ограничат право управлять транспортными средствами».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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