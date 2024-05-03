В Одессе собираются переименовать самые знаменитые улицы: Дерибасовскую, Ришельевскую и Пушкинскую

Замдиректора департамента культуры Одесской областной военной администрации (ОВА) Ярослава Резникова в пятницу, 3 мая, заявила, что в рамках «декоммунизации» и «деколонизации» в регионе и его центре будет переименовано три сотни улиц и переулков, – сообщают украинские СМИ.

Одесская чиновница в интервью сказала следующее: «В области осталось 43 топонима, связанных с 1 мая, 27 улиц Гагарина, 14 улиц Мичурина, 7 улиц Пушкина и даже улица Ленина в одной из громад Подольского района. В Одессе переименовать надо 232 улицы. Из них для 127 уже есть новые названия, согласованные историко-топонимической комиссией, но их не поддержали ни депутаты, ни мэр. Фактически пакет переименований завис в воздухе, и теперь этим вопросом по закону займется ОВА».

«В Одессе возможно переименование улиц Пушкинской, Ришельевской и Дерибасовской. Последнюю, скорее всего, не тронут, так как она названа не в честь российского полководца Осипа Дерибаса (Жузепа де Рибаса), а в честь его брата Феликса, который был не государственным деятелем, а бизнесменом и меценатом. Пушкинскую и Ришельевскую все же переименуют. Первой вернут название Итальянская, а вот по второй еще надо подумать», – сказала Резникова.

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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