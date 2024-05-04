Российские бойцы уничтожили 44 единицы бронетехники и 6665 боевиков ВСУ за неделю. При этом, ВС РФ не только успешно отразили 93 контратаки противника, но и сумели продвинуться на более выгодные позиции, сообщили в Минобороны РФ.

«Западная» группировка и войск отбила 23 контратаки штурмовых групп противника около Червоной Дибровы, Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Терн в ДНР и заняла более выгодные рубежи. В боях в районе Стельмаховки, Новоегоровки в ЛНР, Петропавловки, Глушковки, Синьковки Харьковской области и Торского в ДНР уничтожены до 975 боевиков, танк, три боевые бронемашины, две боевые машины РСЗО «Град».

«Южная» группировка ВС РФ активно продвигались в глубину обороны противника и отразили четыре контратаки под Богдановкой, Георгиевкой, Красногоровкой и Часовым Яром в ДНР. В результате этого, а также под Спорным, Андреевкой, Максимильяновкой, Парасковиевкой, Белогоровкой, Клещеевкой и Курдюмовкой в ДНР ликвидированы более 2325 военных ВСУ, семь танков, 10 ББМ, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США.

Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и четыре полевых склада боеприпасов.

Группировка войск «Центр» также улучшила положение по переднему краю и освободила Новобахмутовку, Семеновку и Бердычи в ДНР. За неделю успешно отбиты 66 контратак противника и уничтожены более 2405 украинских боевиков, три танка, в том числе американский Abrams, 20 ББМ, в том числе четыре БМП Bradley производства США.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение и разбила противника около Червоного, Гуляй Поля Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР. ВСУ лишились до 745 человек, двух станций РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD», полевого склада боеприпасов.

Группировка «Днепр» ликвидировала до 215 военных ВСУ в районе Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Щербаков Запорожской области, Михайловки, Ивановки, Тягинки и Берислава Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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