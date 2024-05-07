Российские войска за сутки уничтожили до 1540 украинских боевиков в зоне СВО и успешно заняли более выгодные позиции на четырех направлениях. ВСУ лишились 18 единиц бронетехники, включая переданные странами НАТО танки Leopard-1 и Abrams, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка войск «Запад» в результате активных действий улучшила положение по переднему краю и уничтожила до 335 боевиков под Синьковкой Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Противник также лишился танка Leopard-1 производства ФРГ, бронетранспортера М113 производства США, двух боевые бронемашин и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

«Южная» группировка ВС РФ заняла более выгодные рубежи и разбила противника около Григоровки, Клещеевки, Раздоловки, Красного и Веселого в ДНР. Потери противника составили до 600 военных, танк, три ББМ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Группировка «Центр» также улучшила тактическое положение и ликвидировала до 395 боевиков, танк Abrams, две БМП Bradley производства США, две ББМ в районе Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР. Российские бойцы успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе Очеретино.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 170 украинских военных, два танка, два бронетранспортера под Водяным, Макаровкой и Пречистовкой в ДНР. В районе Старомайорского ВС РФ успешно отбили контратаку штурмовой группы противника.

Группировка войск «Днепр» разбила скопления украинских боевиков около Работино и Вербового Запорожской области и ликвидировала до 40 украинских военных.

Авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ за сутки разбили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, скопления боевиков и военной техники в 128 районах. Средства ПВО сбили 32 беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции и семь реактивных снарядов Vampire производства Чехии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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