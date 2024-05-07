Зеленский* выпрашивает оружие и снаряды, пугая весь мир российской угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский* в своем ежевечернем видеообращении просил ускорить поставки вооружений и боеприпасов «у всех лидеров мира, кто хочет защиты от России», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Бои там, где наиболее горячо: Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское, Купянское… Спасибо всем лидерам мира, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Любая задержка сейчас: по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России».

*Физлицо объявленное МВД РФ в розыск по уголовной статье

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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