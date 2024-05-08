Армия России ночью нанесла удар по энергообъектам Украины: серьезно повреждены три ТЭС

Три украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в ходе массированного ночного удара ВС РФ по целям на Украине. Это следует из сообщения украинского энергохолдинга ДТЭК. В компании не раскрывают, какие энергообъекты были атакованы. «Серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий», – говорится в сообщении. В «Укрэнерго» предупредили о возможном блэкауте на всей территории Украины в вечерние часы 8 мая.

Как пишет российский телеграм-канал «Военная хроника», под удар, по предварительным данным, попали Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжынская ГЭС в Винницкой области и Добротворская ТЭС во Львовской области.

Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования на одном из энергетических объектов в центральной части Украины, но не уточнила – на каком именно. Позже энергетическая компания предупредила о возможном отключении света по всей Украине сегодня вечером с 18:00 до 23:00, отметив, что уже «есть обесточивание в девяти областях». Судя по сообщению «Укрэнерго», это связано с ночной атакой ВС РФ по украинским энергообъектам. В компании заявили, что российские военные выпустили более 50 ракет и 20 беспилотников по энергетической инфраструктуре в шести областях.

Минэнерго Украины призвало население снизить потребление электроэнергии на фоне значительных повреждений инфраструктуры. «Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 19:00 до 22:00)», – сказано в обращении пресс-службы ведомства.

В ночь на 8 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В течение ночи и утра среды украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Киевской области, Харькове, Запорожье, а также в Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении после взрывов объектов генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о повреждении двух энергообъектов, на одном из них произошел пожар. Так, по его словам, поврежден «объект генерации энергии в Червоноградском районе, есть два очага возгорания». Кроме того, добавил он, поврежден «объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе».

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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