Украинцев предупредили об отключениях света и призвали к экономии электричества

Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» в среду,8 мая, сообщил, что с 18:00 до 23:00 сегодня будут вынужденные ограничения энергоснабжения промышленности и бизнеса, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении энергокомпании, в частности, говорится: «Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений – дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты».

«ВНИМАНИЕ! Если вечером потребление продолжит расти, «Укрэнерго» будет вынуждено пойти на крайнюю меру сбалансирования энергосистемы – применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине. Призываем население экономно потреблять э/э с 18:00 до 23:00 во избежание отключений», – добавили в НЭК.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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