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Четверг, 9 мая 2024, 01:41 мск

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Варшава вернула Киеву двух сбежавших уклонистов

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Западное управление Госпогранслужбы Украины в среду, 8 мая, сообщило, что Варшава выдала двух военнообязанных, которые нелегально пересекли польскую границу, переплыв Западный Буг, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, размещенном на официальной странице украинских пограничников, говорится: « 31-летний военнообязанный житель Сумской области переплыл реку Западный Буг и попал в Польшу. Местные правоохранители, в рамках реадмиссии, передали мужчину пограничникам Волынского отряда. Полиция составила на него админпротокол, а представитель ТЦК вручил военнообязанному повестку. Аналогичное двойное наказание настигло и 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же способом попасть в Польшу».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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