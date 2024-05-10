ВС РФ групповыми ударами уничтожили цеха по сборке БПЛА и катеров-дронов

Вооруженные Силы РФ 5-10 мая нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины. цели были поражены, включая склады горючего и боеприпасов, цеха по сборке и ремонту беспилотных катеров и летающих дронов.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и БПЛА. В результате поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также целями для ударов стали средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА. Успешно поражены пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, скопления боевиков и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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