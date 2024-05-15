Группировка «Днепр» разбила 30 пунктов управления дронами ВСУ

Группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 54 наблюдательных и 30 пунктов управления БПЛА противника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в своем блоге о серии точных ударов.

Российские бойцы поразили скопления боевиков и военной техники ВСУ на Херсонском направлении около Тягинки, Капуловки и Золотой Балки. В результате противник лишился до 25 боевиков, 11 орудий и миномётов, 155-мм самоходки «Брейвхарт» и гаубицы М777 того же калибра, 105-мм орудия М119.

Уничтожены 54 наблюдательных пункта, 30 пунктов управления БПЛА и семь дронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube